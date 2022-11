Sul porto canale, dopo sei anni di silenzio, sta per tornare il “fischione”

A Rimini, dopo sette anni, il servizio è stato ripristinato. E, molto presto, anche nell’area portuale di Cesenatico, potrebbe tornare il celebre ‘fischione’, ovvero il suono sibilante del nautofono, lo strumento indispensabile per la sicurezza della navigazione delle imbarcazioni in entrata ed uscita dall’asta del canale.

Per tanti anni, infatti, il nautofono emetteva un suono in caso di nebbia per permettere alle barche di orientarsi nelle laboriose manovre di ritorno in banchina. L’obiettivo adesso, dopo sei anni di silenzio, è quello di ripristinare il servizio che, secondo un preventivo, costerebbe al Comune circa seimila euro.