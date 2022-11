Violenza sulle donne: in regione aumentano le segnalazioni

In Emilia-Romagna la violenza di genere non cala e, anzi, le denunce e gli accessi al pronto soccorso e ai centri dedicati sono in preoccupante aumento.

A dimostrarlo sono i dati divulgati dalla stessa Regione. Per quanto riguarda le donne che si sono rivolte a uno dei 22 centri antiviolenza territoriali, erano 4.614 nel 2020 e sono salite a 4.934 nel 2021, con 300 casi in più in un anno.

Secondo una prima anticipazione dei dati relativi al 2022 (dato che tiene in considerazione solo 16 centri), ad aver preso contatto a distanza o in presenza sono state – tra gennaio e maggio – ben 1.749 donne.