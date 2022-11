Acqua alta in porto canale, due considerazioni

Ad oggi, è possibile dire che, rispetto le città rivierasche della costa più a Nord, Cesenatico non ha subito gli allagamenti che si sono visti a Ravenna e zone limitrofe. Questo è dovuto ad una serie di fattori tra cui il provvidenziale innalzamento delle banchine del porto che permette di chiudere le porte vinciane più in ritardo o di non chiuderle affatto. Per avere una difesa ottimale nel manca l’innalzamento delle banchine dell’Onda Marina e, da quanto trapelato, nel 2024, quando dovrà essere rinnovata la concessione per l’area, sarà inserita questa condizione per il rinnovo. In soldoni, se tutte le banchine avessero già la stessa altezza (stesso livello batimetrico) oggi molto probabilmente non sarebbe stato necessario chiudere le porte.