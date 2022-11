Quando l’aguzzino è il figlio: condannato un 65enne di Sala

Il figlio era diventato il suo aguzzino. Per questo, al culmine di una lunga sequela di abusi, aveva deciso di denunciarlo alle autorità. E così, appurata la fondatezza delle sue denunce, ieri un 65enne di Sala di Cesenatico è stato condannato a due anni e un mese di reclusione per maltrattamenti nei confronti della madre di 85 anni.

Alla base delle ripetute violenze motivi futili legati all’eredità. Una situazione che era degenerata subito dopo la morte del padre. In ogni caso, una brutta storia quella andata in scena nei giorni scorsi in tribunale a Forlì, dove ieri è stata sentita l’anziana donna che, dati i continui soprusi, si è convinta a denunciare il figlio che viveva con lei in una depandance della sua casa nella frazione di Sala.