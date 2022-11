Tornano i voucher sul lavoro: insorge la Cgil provinciale

In definitiva, secondo le sigle sindacali, “la reintroduzione dei voucher in forma così massiccia rischia di favorire il lavoro nero e indubbiamente non è la direzione giusta per lo sviluppo né del turismo né dell’agricoltura, che risultano settori strategici per il nostro paese e per il nostro territorio. In ultimo non è sicuramente questa la strada per risolvere l’annoso problema del reperimento di manodopera nelle attività turistiche e in agricoltura. Al contrario, andremo verso un ulteriore impoverimento del lavoro ed una sempre minore attrattività dell’occupazione in questi settori. Un danno difficilmente riparabile se si confermerà in Legge di Bilancio questa norma. Riteniamo pertanto indispensabile – conclude la nota – mettere in campo tutte le iniziative possibili per la modifica di questa scelta sciagurata dell’esecutivo”.