A scuola di verità, alunni al porto commerciale

Cesenatico affonda il cuore nelle sue radici e nelle sue tradizioni e cerca di rendere partecipi le nuove generazioni di questo patrimonio culturale da non disperdere. Si stanno svolgendo in questi giorni gli incontri con le scuole dedicati a far conoscere i luoghi e il lavoro dei pescatori organizzati dal Museo della Marineria in collaborazione con la Cooperativa “Casa del Pescatore”, e finanziati grazie al programma europeo FLAG costa dell’Emilia-Romagna.