Educatrici in piazza per un futuro migliore

“Abbiamo scelto di mobilitarci – si legge – il 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne, per dire con forza che le donne sono impiegate in molti settori di lavoro povero con pesanti conseguenze in termini di autonomia e libertà, anche dallo stesso contesto familiare di cui spesso rimangono vittime.

Il lavoro povero è principalmente lavoro femminile: in Europa il divario salariale donna–uomo è del 16%, i salari diminuiscono per le madri nei 24 mesi successivi alla nascita dei figli e vi sono per le donne meno prospettive di carriera e miglioramento della propria condizione economica, come è un fatto l’altissimo ricorso al part-time (spesso imposto e non volontario) e il fenomeno della perdita del lavoro da parte delle donne che ha raggiunto durante e dopo la pandemia percentuali altissime. In Italia solo il 49,5% delle donne ha un posto di lavoro, di cui solo il 31% a tempo pieno”.