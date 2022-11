Presidenza Legacoop Romagna: Paolo Lucchi unico candidato

E l’ex sindaco di Cesena si presenta, in effetti, con un curriculum di tutto rispetto. In passato, come detto, oltre ai due mandati come primo cittadino di Cesena e come consigliere regionale, ha guidato la Confesercenti di Cesenatico prima e di Cesena poi. Quindi è stato amministratore delegato di Federcoop, incarico che occupa attualmente.

La nomina di Paolo Lucchi è già considerata un “dato di fatto” in quanto – scaduti i termini per la presentazione delle domande – la sua risulta l’unica candidatura.