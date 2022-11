Danno d’immagine, Amadori chiede un maxi-risarcimento a Francesca

Francesca – che al momento del licenziamento dirigeva l’area comunicazione dell’Amadori – oltre ad un risarcimento danni (per il momento non quantificato), chiede di essere reintegrata nel posto di lavoro in quanto convinta che quel provvedimento fosse ispirato da discriminazione di genere. In sostanza, Francesca sostiene di “non aver mai avuto la carica di dirigente”, in un contesto dove in generale “i membri del Cda sono sempre stati maschi e la qualifica dirigenziale era appannaggio solo del genere maschile”.