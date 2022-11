“Stop ai falsi family-hotel, stanno rovinando l’immagine turistica della Romagna”

“Le recensioni di TripAdvisor – aggiunge Andrea Messinese – sono molto eloquenti: le fregature sono troppe ed è la ragione per cui tante famiglie, nei prossimi anni, non torneranno più in Romagna. Si tratta di perdite strategiche importanti perché stiamo parlando di clienti perlopiù fidelizzati che, da bambini, venivano in vacanza tra Riccione e Milano Marittima e che oggi, diventati genitori, tornano in Romagna con le loro famiglie. E stiamo parlando anche di una clientela con un’elevata capacità di spesa che, più del listino prezzi, sceglie la meta delle vacanze in base al livello e all’affidabilità dei servizi”.

Ma quali sono, secondo TripAdvisor, le carenze più comuni registrate nei family-hotel romagnoli? Mini-club ricavati in scantinati o in camere da letto di fortuna, giochi vecchi raccattati alla meno peggio in qualche mercatino dell’usato, menù inadeguati per la dieta dei bambini, animazione improvvisata e garantita solo in alcuni momenti della giornata: “Il problema – prosegue Zorini – è che queste carenze diventato puntualmente prioritarie nella recensione dei clienti disposti a sorvolare su aspetti più marginali, ma certo non su quei servizi che ritengono essenziali per il benessere dei loro bambini. E così ci sono alberghi che, pur offrendo un servizio ricettivo mediamente di qualità, rovinano la loro immagine proprio perché si vendono, a livello di marketing, per ciò che non sono. ‘Fatti suoi’, direbbe qualcuno, e invece sono fatti ‘di tutti’ perché queste strutture finiscono per rovinare l’immagine di un intero settore, alimentando l’idea, già troppo radicata, secondo cui i family-hotel romagnoli siano poco affidabili. Un abbaglio clamoroso visto che, anche in questo territorio, i modelli virtuosi non mancano. Penso al gruppo di Andrea Falzaresi, che ha oltre una decina di alberghi sulla riviera adriatica, e penso soprattutto al gruppo ColorHoliday di Gianluca Scialfa, che seguiamo ormai da dieci anni e che rappresenta un esempio eccellente di strutture per famiglie”.