Trasporto pubblico gratuito, ecco chi ne beneficia

“Come amministrazione – ha aggiunto il sindaco Matteo Gozzoli – siamo contenti e orgogliosi di questa misura che ha un impatto sulla vita delle famiglie di Cesenatico ed è qualcosa che avevamo inserito nei nostri obiettivi di mandato durante la campagna elettorale del 2021. Le scuole di Cesenatico sono importanti per noi e i tragitti casa-scuola ne rappresentano una parte integrante: basta ricordare anche le grandi adesioni che registriamo ogni anni alle iniziative di bicibus e piedibus”.

“Questa misura – ha concluso l’assessore Emanuela Pedulli – che abbiamo confermato anche per il prossimo anno scolastico impatta ovviamente sui risparmi delle famiglie e ha anche una ricaduta ambientale. Voglio anche sottolineare come andare a scuola utilizzando il trasporto pubblico rappresenti un’ulteriore occasione di socialità per i i bimbi e i ragazzi a cui in questi anni abbiamo chiesto tanti sacrifici per fronteggiare l’emergenza sanitaria”.