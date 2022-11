A Cà Nostra un dicembre ricco di appuntamenti gastronomici

Tra gli appuntamenti di dicembre non possono mancare le feste di fine anno. Si parte con il pranzo di Natale, quando verranno proposti piatti della tradizione alla carta.

Si conclude l’anno con la festa di Capodanno e il Cenone del 31 dicembre: tre menù a scelta a base di pesce, carne oppure vegan. Si parte alle 21.30 e sono inclusi nel menù lo Spumante per il brindisi, Clementini, uva, frutta secca, zampone con lenticchie. Bevande escluse. Inoltre sarà disponibile il menù per bambini. La serata sarà allietata da musica, animazione e premi. Clicca per scaricare il menù.

Non resta che immergersi nell’atmosfera di Cà Nostra, assaggiando le proposte gustose del ristorate in via Magrini 24 a Cesenatico.

Telefono 0547 481522 oppure 347 3790700.