Sta per arrivare un dicembre ricco di eventi e sorprese alla Dance Dream

Si parte dalle 15.30 alle 16.30 con il Giocodanza@, l’evento dedicato ai più piccoli che, per l’occasione, danzeranno con mamma e papà. A seguire toccherà agli allievi del 2° e 3° corso, mentre per il 1° corso l’appuntamento è per il giorno dopo (21 dicembre). In occasione della “due giorni” di auguri verrà offerta la merenda a tutti i bambini e ai loro familiari.