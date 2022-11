Il 17 dicembre l’Open Day di tutte le scuole primarie di Cesenatico

Stessa data per tutti, ovvero il 17 dicembre, ma cambiano gli orari. Alla scuola di Villamarina (via Litorale Marina) porte aperte dalle ore 14,30; all’istituto “Don Teofrasto Pasini” di Sala di Cesenatico (via Canale Bonificazione) si parte alle 15.45, mentre alla “Ricci – Ortali” di Villalta-Bagnarola (in via Cesenatico) l’Open-Day comincia alle ore 17.