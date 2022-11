Segreteria nazionale Pd, Elly Schlein pronta a sfidare Bonaccini

Un ostacolo in più nella corsa di Stefano Bonaccini verso la segreteria nazionale del Pd. Elly Schlein, ex vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, sembra infatti pronta a candidarsi. Almeno così suggerisce un video pubblicato sui suoi social: “Siete tutte e tutti invitati al Monk a Roma, alle 10 di domenica mattina, 4 dicembre. Abbiamo bisogno di vederci con i tanti che si sono fatti sentire, dentro e fuori il Pd. Abbiamo bisogno di confrontarci attorno alla visione di futuro fatta di proposte concrete che vogliamo portare come contributo a questo percorso, abbiamo bisogno di organizzarci, per costruire insieme una nuova strada che parta da noi, da voi, e che attraversi il Paese per cambiarlo”.