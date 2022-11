Sosta, un’ora gratuita sulle strisce blu

“La prima ora di sosta gratuita è ormai una buona abitudine per tutto il Comune di Cesenatico ed è di grande aiuto e incentivo per i cittadini e per tutti i nostri commercianti che possono trarne vantaggio sia nei giorni infrasettimanali che nei fine settimana”, le parole del sindaco Matteo Gozzoli.

“Un’iniziativa come questa ha il merito di incentivare soste più lunghe nelle principali zone commerciali della città. Ringrazio ATR per la collaborazione e ricordo l’importanza di esporre sempre e ben in vista il tagliando sul cruscotto della propria auto e che, come per gli anni scorsi, la medesima offerta è valida anche sulle app MyCicero, TelepassPay EasyPark e Dropticket, chiunque potrà utilizzare le applicazioni tramite smartphone per usufruire anche della prima ora gratuita. Un ulteriore strumento messo a disposizione per agevolare chi vorrà avvalersi della modalità sosta gratuita”, il commento dell’assessore Mauro Gasperini.