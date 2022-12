A Cesenatico, il Natale è anche cultura

Casa Moretti.

Si rinnova anche quest’anno l’ormai tradizionale appuntamento natalizio con l’arte a Casa Moretti di Cesenatico. La dimora del grande scrittore e poeta ospita ora carte dipinte e scritte di Tonina Cianca, l’estrosa artista cesenaticense scomparsa dieci anni or sono. Come scrittrice e poetessa Tonina ha lasciato una notevole quantità di carte, solo in parte funzionali al lavoro prediletto di pittrice e disegnatrice. Racconti brevi, raccolte di versi, liriche sparse, aforismi, ma anche tanti appunti, progetti, taccuini pieni di pensieri e riflessioni: si tratta di materiali per lo più inediti, alcuni dei quali vengono ora per la prima volta presentati al pubblico assieme a fogli variamente disegnati e colorati e ad un nutrito numero di tavole incise.

L’inaugurazione è in programma domenica 4 dicembre alle 15. L’esposizione resterà aperta al pubblico da domenica 4 dicembre 2022 al 15 gennaio 2023 con i seguenti orari: sabato, domenica e festivi (dal 24.12 al 8/01: tutti i giorni), dalle15.30 alle 18 .30.

Il Museo della Marineria.

Il Museo della Marineria di Cesenatico propone per il prossimo periodo natalizio una mostra che sarà cara senz’altro a tutti gli appassionati di mare e di vela, realizzata in collaborazione con la libreria specializzata Mare di carta di Venezia, con protagonisti due tra i più noti illustratori italiani di mare: Enea Riboldi e Lele Vianello.

Entrambi gli autori hanno al loro attivo molteplici pubblicazioni con i principali editori specializzati su temi marini, ed in particolare con Mare di carta, la casa editrice e libreria di Venezia fondata da Cristina Giussani, punto di riferimento e approdo per tutti coloro che amano il mare, la navigazione, Venezia e la sua laguna: questa mostra è la terza che viene realizzata grazie alla collaborazione tra Mare di carta e il Museo della Marineria, che ha portato già vari artisti e illustratori ad esporre le loro opere a Cesenatico. La mostra sarà inaugurata domenica 4 dicembre, alle ore 16.30 e resterà aperta sino a domenica 15 gennaio 2023 con orario 10-12 e 15-19, nelle giornate di sabato, domenica e festivi (tutti giorni dal 24 dicembre al 1° gennaio).