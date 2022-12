Presepe della Marineria, l’accensione e gli eventi

Nello specchio d’ acqua davanti al Museo della Marineria e alla chiesa di San Giacomo, dalle banchine del porto e dai ponti che attraversano il canale urbano, sarà possibile assistere allo spettacolo pensato appositamente per l’accensione delle luci del Presepe. Una cantante sospesa sull’acqua tramite una struttura galleggiante sarà accompagnata a terra da due violiniste che magicamente si libreranno in aria, il tutto illuminato da giochi di luci creati su misura ed effetti quali fontane fredde e spara coriandoli a caduta lenta per il gran finale. Una grande scenografia resa ancora più emozionante dalle musiche natalizie. Nello stesso istante in cui si illuminerà il Presepe verranno accesi l’ albero di Natale di piazza Pisacane e le luminarie che costeggiano le case del borgo marinaro, toccando la pescheria comunale fino ad arrivare al tetto di luci che coprirà Piazza Ciceruacchio. La regia dell’ evento è curata da “Cardinali Group”.