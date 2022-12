5 espulsioni di stranieri pericolosi per l’ordine e sicurezza pubblica

Nell’ultimo periodo sono state almeno cinque le espulsioni di stranieri pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica eseguite dalla Questura, con specifico riferimento a stranieri condannati per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio. L’ultima in ordine di tempo si riferisce ad uno straniero rintracciato a Predappio ed espulso il giorno stesso.

Nei giorni scorsi, infatti, la Polizia di Stato, a conclusione di un’ennesima attività informative svolta congiuntamente dall’Ufficio Immigrazione e dalla Squadra mobile della Questura, ha eseguito l’espulsione di un cittadino straniero pericoloso per l’ordine e per la sicurezza pubblica con accompagnamento in patria. Si tratta di un cittadino albanese, denunciato, già arrestato e condannato per reati in materia di sostanze stupefacenti e contro il patrimonio, fatti commessi anche in altre località del territorio nazionale.