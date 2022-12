Ginnaste di Libertas Artistica ’94 di Cesenatico allo Stadio Olimpico

È stata un’occasione per premiare con due riconoscimenti unici e prestigiosi come la medaglia d’oro e il certificato di eccellenza i campioni Libertas fra cui anche le nostre ginnaste, cioè i primi classificati nei Campionati Nazionali dell’ente, ma anche per generare un grande momento collettivo di promozione sportiva.

“Le premiazioni non sono tutto -sottolinea il presidente nazionale del CNS Libertas, Andrea Pantano- con questa iniziativa vogliamo dimostrare quanta energia e buona volontà c’è oggi nel mondo sportivo e quanto desiderio ha il nostro Ente di lavorare fianco a fianco con le istituzioni per imprimere uno scatto fortissimo a un sistema la cui importanza, anzitutto sociale, si è resa evidente in questi ultimi anni soprattutto, ma che affronta ogni giorno difficoltà importanti.”