Ecco chi è il rapinatore che ha assaltato Conad ed Eurospin

Quando l’hanno svegliato, lui ha tentato la fuga aggredendo i carabinieri che, per la verità, già avevano sospettato che quell’appartamento fosse stato scelto come “covo” di fortuna dal rapinatore seriale. All’uomo sono state notificate le denunce per ogni rapina ma, mancando la flagranza di reato, è finito in carcere solo per aver illecitamente occupato l’appartamento di Pinarella dopo averne forzato la porta d’ingresso.