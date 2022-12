Pretende di andare dalla ex a Cesenatico: picchia la madre perché non vuole portarlo

L’oramai ex fidanzata ha chiuso la relazione con lui. Ma un 23enne di Napoli, residente a Soccavo, ha continuato a insistere con lei in maniera ossessiva, nonostante il tentativo della ragazza di concludere il rapporto in maniera pacifica. Ma lui ha continuato. Fino ad essere denunciato per atti persecutori.

Nonostante la denuncia, però, non si è placato. Fino a pretendere dalla madre di essere accompagnato a Cesenatico, dove vive la sua ex. Al rifiuto della donna, il figlio l’ha aggredita.