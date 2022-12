Remco Evenepoel pedala in Romagna per provare la cronometro

Dalla partenza di Savignano sul Rubicone al Technogym Village di Cesena ci saranno solamente 33,6 km interamente pianeggianti, ma per gli specialisti delle cronometro e specialmente per Evenepoel, rappresenteranno la possibilità di scavare un abisso sugli scalatori nella lotta per la maglia rosa.

Il campione della Soudal Quick Step ha annunciato la scorsa settimana via social la sua partecipazione ufficiale alla prossima corsa rosa (una scelta logicamente un po’ passata in secondo piano per la concomitante tragica scomparsa di Rebellin). Un nome di altissimo profilo, tanto che Evenepoel è stato scelto come “uomo immagine” da Rcs per questa edizione.