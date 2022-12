Controllo vicinato, appuntamento sull’argomento

Il controllo di vicinato

L’iniziativa è partita a Cesenatico a cavallo tra il 2018 e il 2019 e i cittadini collaborano in maniera concreta e sinergica con Polizia locale e Forze dell’Ordine del territorio, dando vita così ad una comunità più unità e solidale. In concreto si tratta di gruppi di volontari divisi per quartieri o frazioni che tramite gruppi WhatsApp o tramite alte chat telefoniche inviano segnalazioni che riguardano la sicurezza del quartiere di residenza; macchine sospette, situazioni che meritano di essere attenzionate. Ad ogni gruppo corrisponde un coordinatore, un cittadino volontario, che ha il compito di verificare e filtrare le segnalazioni ricevute, una volta fatte le verifiche il coordinatore ha come riferimento il nucleo degli agenti del Controllo di vicinato che si occuperà della segnalazione collaborando – se necessario – con le forze dell’ordine. Nell’agosto del 2020 sono stati anche installati i cartelli che identificano le zone di competenza dei vari gruppi. Un ulteriore riconoscimento territoriale e istituzionale per un’iniziativa a cui l’Amministrazione Comunale tiene molto. Attualmente sono attivi i gruppi di Sala, Valverde-Villamarina, Villalta, Borella, Madonnina-S.Teresa, Bagnarola, e si sta costituendo un nucleo anche per quanto riguarda Centro-Boschetto. Le persone coinvolte sono quasi 200.