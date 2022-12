Le donne sfilano a Cervia per aiutare i bambini dell’Anffas

Si tratta di una corsa/camminata solidale non competitiva di 4 chilometri per le vie di Cervia, dal centro storico al lungomare (e ritorno) con una dimostrazione in piazza Pisacane delle coreografie di ballo.

L’appuntamento è, dunque, per domenica prossima (dalle ore 15) in piazza Garibaldi dove si esibiranno una cinquantina di allieve del corso “Balla & Snella” che coinvolgeranno tutto il pubblico presente. Per tutte le partecipanti è previsto un simpatico gadget (per partecipare all’evento è sufficiente iscriversi al numero +39 353 444 5366).