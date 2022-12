Patrick Baldassari: “Fidatevi, fra la Cipriani e Alessandro è amore vero”

Alla cerimonia era stata invitata anche Valeria Marini, che però non si è presentata. Come sono i rapporti oggi fra te e Valeria?

“Direi ottimi. Quest’estate è stata nostra ospite al Vip Master di Milano Marittima e devo dire che mi è stata molto vicina nei momenti dolorosi della scomparsa di mia madre avvenuta proprio qualche settimana prima della manifestazione. In quei giorni davvero difficili, visto che poco prima avevo perso anche mia nonna, io e mio padre abbiamo sentito tutto il suo affetto e ovviamente le siamo grati con tutto il cuore per la vicinanza e la sensibilità dimostrata in quei durissimi frangenti”.

Non sono mancate le malignità sui social a causa di qualche defezione eccellente e per il cambio all’ultim’ora dei testimoni (Giucas Casella al posto di Alfonso Signorini)…

“Qualche assenza c’è stata, ma questi sono personaggi talmente impegnati che un inconveniente può sempre capitare. So che qualcuno ha preferito non partecipare per non alimentare dei gossip, ma direi che gli invitati erano comunque tanti e, alla fine, è stata una bellissima cerimonia”.

Patrick, a proposito, a quando i fiori d’arancio tra te ed Ilaria?

“Con la mia compagna sto benissimo e sto vivendo un rapporto sentimentale davvero bello e sincero. Il matrimonio, in questo momento, non è in programma, ma ci sarà tempo per tutto. L’importante è continuare a volersi bene e viversi nella quotidianità. Perché, quando c’è l’amore e la voglia di stare assieme, il futuro si disegna da solo”.