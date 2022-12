Seconda rata TARI: alcuni chiarimenti

In questi giorni sono arrivati ai cittadini e alle imprese di Cesenatico i bollettini per il pagamento della seconda rata della TARI. Nel 2020 le rate per i pagamenti delle utenze domestiche erano tre con scadenza al 31 luglio, 30 settembre e 31 dicembre mentre nel 2021 e nel 2022 le rate sono state ridotte a due con scadenza il 31 agosto e il 31 dicembre.

La prima rata relativa al 2022 era stata parametrata come acconto tenendo come riferimento le tariffe deliberate nel 2021 – che teneva conto di consistenti sgravi dovuti all’emergenza sanitaria – mentre questa seconda rata si basa sulle tariffe in vigore nel 2022 e per questo può risultare più alta, peraltro come indicato nel “Dettaglio calcoli” presente nella comunicazione arrivata insieme ai bollettini.