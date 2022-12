Mercatini di Natale 2022: le 3 mete più belle per vivere la magia delle feste

Le capitali europee e i loro mercatini di Natale

Dopo 2 anni fortemente influenzati dalla pandemia Covid-19 e dalle relative restrizioni, ora – con la crisi sanitaria alle spalle – si torna a viaggiare senza pensieri per l’Europa. Il Natale diventa l’occasione giusta, come detto, anche grazie ai mercatini che possono impreziosire le nostre vacanze all’estero. Si comincia con una meta che non dovrebbe richiedere presentazioni, ovvero Budapest, la capitale famosa in tutto il mondo per i suoi magnifici mercatini di Natale che si svolgono in Piazza Vörösmarty, di fronte alla splendida Basilica di Santo Stefano.

Un’altra capitale europea famosa in tutto il mondo per i suoi mercatini di Natale è Copenaghen. La capitale della Danimarca si riempie infatti di luci e profumi, grazie alle numerose bancarelle allestite in centro, che offrono prodotti tipici del Natale e delle tradizioni danesi. Da non perdere Tivoli, il famoso parco divertimenti di Copenaghen, che durante le feste diventa ancora più magico.

Infine, non possiamo non citare Vienna, una delle capitali europee più belle, soprattutto a Natale. I mercatini della capitale austriaca sono famosi in tutto il mondo e attirano ogni anno milioni di visitatori grazie alla loro atmosfera magica.