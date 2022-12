Rientrati dal Mar Rosso i 100 dipendenti premiati da Scialfa e Falzaresi

L’iniziativa ha rappresentato anche un viaggio studio nel villaggio Club Albatros Palace, un 5 stelle con all’interno un grande acqua parco, spiagge private, sette ristoranti, piscine, centro benessere e una infinità di servizi. Questo ha consentito ai lavoratori di crescere come esperienza, in un settore importante della nostra economia.

Falzaresi è molto soddisfatto di questa iniziativa: “Nel nostro gruppo i dipendenti sono dei pilastri fondamentali ed aver trascorso con loro una vacanza è stata una esperienza molto costruttiva, soprattutto per conoscere meglio e far conoscere meglio tra loro i lavoratori, che faranno ancora più gioco di squadra, tant’è che abbiamo organizzato anche una piccola olimpiade in cui siamo stati impegnati in varie discipline sportive. Assieme abbiamo vissuto anche dei momenti di formazione, che hanno consentito a tutti noi di crescere, in un clima positivo. Con questo regalo abbiamo voluto premiare i vertici con i quali impostiamo la gestione delle strutture ricettive, organizziamo la gestione quotidiana e accogliamo le famiglie che scelgono di trascorrere le vacanze in uno dei nostri villaggi. Fidelizzare i nostri dipendenti è oggi quanto mai importante e ci teniamo veramente tanto, anche in prospettiva dell’estate 2023, quando vogliamo dare ancora di più ai nostri ospiti”.