“Il personale non si trova, sempre più alberghi si trasformeranno in B&B”

“La mancanza endemica di lavoratori stagionali rischia di stravolgere i format tradizionali del turismo tanto che, dopo le criticità dell’ultima estate, sempre più alberghi, soprattutto sulla costa romagnola, stanno pensando di chiudere la cucina e di trasformarsi in B&B”.

L’analisi impietosa è dell’osservatorio di Bee Family, la più importante agenzia italiana dedicata al turismo per famiglie che, statistiche alla mano, si unisce ai timori che, ormai da qualche anno, si levano compatti dal settore alberghiero: “Sono ormai diversi anni che registriamo questa tendenza – spiega Andrea Messinese, uno dei soci di Bee Family – ma, dopo l’ultima estate, le richieste sono cresciute in maniera esponenziale e, in base ai dati del nostro osservatorio, circa quattro alberghi su dieci stanno attualmente pensando ad una conversione del loro modello ricettivo. Si tratta di una scelta pressoché obbligata dopo che, negli ultimi anni, il reclutamento del personale è diventato sempre più problematico e, in alcuni casi, proprio per questa ragione, gli alberghi non sono stati in grado di garantire alla loro clientela un servizio efficiente”.