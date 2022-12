Un cesenaticense alla corte della Scala. Thomas Cavuoto, per chi lo conosce già, non siederà nei posti per ammirare lo spettacolo della prima del Teatro alla Scala, bensì sarà in buca per abbracciare la viola e dare vita alle sinfonie in programma.

L’appuntamento è all in, nel quale non si può sbagliare. Infatti tutti i riflettori sono puntati sul palco, mentre in platea sono seduti, tra le altre, anche le più alte cariche dello Stato. Prevista anche la presenza del Premier, Giorgia Meloni.