Inaugurata la Casetta della Cri Cesenatico

Luogo di visita non solo per i turisti che ogni anno nel periodo natalizio vengono nella nostra città, ma anche per chi la vive tutto l’anno. La Casetta quindi sarà operativa per dare un caldo ristoro con vin brulé e cioccolata calda a chiunque voglia passare qualche minuto per una chiacchiera e buona compagnia durante un periodo che per molti può essere più duro di altri.