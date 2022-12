Iris Versari, un evento per celebrare la sua memoria

Iris Versari è stata una delle principali figure della Resistenza romagnola, decorata con la Medaglia d’Oro al Valor Militare. Nata a San Benedetto in Alpe il 12 dicembre 1922, si uccise sparandosi il 18 agosto del 1944 a ventun anni poiché ferita non voleva cadere in mano ai nazifascisti. Il suo cadavere venne poi esposto seminudo su un lampione in piazza a Forlì, assieme a quello dei compagni partigiani Silvio Corbari, Adriano Casadei ed Arturo Spazzoli.