Nove colli e la “Metropolitana” di Cesenatico

Anche il logo “storico” della Nove Colli – quello che non cambia mai, per intenderci – vede alcune novità con il payoff scritto in dialetto romagnolo e in inglese per essere ancora più fruibile. La frase è circolare e ha sì il compito di trasferire un messaggio ma anche la funzione di incorniciare il lavoro grafico. Il lettering Nove Colli diventa una parola unica da utilizzare, utilizzabile così in maniera più semplice e anche “slegata dal logo”, intersecando le ruote del percorso in un ponte di senso e di significato.