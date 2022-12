Mezza Cesenatico a letto con l’influenza: non si trovano Tachipirina e Brufen!

A Cesenatico, però, il picco sembra già arrivato, come si evince dal tasso medio di assenza nelle scuole di primo e secondo grado della città dove, in alcuni casi, la popolazione studentesca si è dimezzata. E sono proprio i bambini i più colpiti tanto che i telefoni dei pediatri, in questi giorni, sono letteralmente presi d’assalto da genitori preoccupati. Insomma, siamo di fronte ad una nuova epidemia influenzale dopo che, per due anni, il virus si è preso una vacanza, depotenziato dall’uso massiccio delle mascherine e dal distanziamento sociale.