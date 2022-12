Camion sbanda, rallentamenti in statale a Bellaria

Il resto è facile da prevedere. La carreggiata è stata bloccata in entrambi i sensi di marcia per permettere ai vigili del fuoco di poter recuprare il mezzo e mettere l’area in sicurezza. Solo alle 9 un tratto è stato riaperto. Per forza di cose si sono create lunghe fila in entrambi i sensi di marcia. Per fortuna pare non si siano registrati feriti. Per chi si mettesse in auto ora in direzione Rimini si raccomanda di cercare una via alternativa.