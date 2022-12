Caritas Cesenatico, 200 famiglie assistite

Il progetto “Emergenza Freddo” accoglie invece circa 20 persone presso le strutture ricettive della zona sotto il coordinamento di Ettore Rossi con i fondi del Comune di Cesenatico e dell’Unione Rubicone e Mare.

«Uno dei pochissimi aspetti positivi dell’emergenza sanitaria che abbiamo vissuto è stato quello di portare agli onori delle cronache i tanti volontari che lavorano nel tessuto sociale dei territori. La Caritas di Cesenatico era una realtà prima del covid e lo è ancora adesso, con le criticità che sono di certo aumentate e spesso divenute più complesse. Questa mattina sono stato in sede a salutare il presidente Valerio Navarra e tutti i volontari: Cesenatico deve ringraziarli per quello che fanno, per il loro tempo e per il loro impegno. Sono a contatto con la parte più fragile e delicata della città e lo fanno sempre con l’animo e lo spirito migliore. Spesso non ce ne rendiamo conto, ma anche vicino a noi sono presenti tante famiglie in difficoltà e la rete, tra Servizi Sociali e Volontariato che si impegna per aiutare tutti in maniera seria e strutturata è una grande ricchezza», il commento del Sindaco Matteo Gozzoli.