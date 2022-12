Drenante e modellante: a Cesenatico arriva il massaggio Renata França

Un’idea nata durante il lock down della pandemia e (come spesso è accaduto) si è rivelata un’intuizione da imitare. E’ quello che è accaduto al centro estetico Cipria, in via Euclide 9 a Villamarina.

“A Cesenatico ci sono tante attività inerenti l’estetica, ho capito, quindi, che per crescere dovevo differenziarmi – spiega la titolare Carmen Vittorio – Ad oggi posso dire che il mio centro estetico è il primo a Cesenatico ad essere specializzato nel massaggio brasiliano del metodo Renata França“.