Caffè “avvelenato” alla moglie: cuoco condannato a sedici anni

Le indagini sul suo conto erano scattate quando la donna, insospettitasi sia per le improvvise premure dell’ex che per il cattivo sapore del caffè, si era rivolta ai carabinieri. Nella denuncia aveva inoltre riferito che l’ex la obbligava a rapporti sessuali minacciandola, in caso contrario, di farle venire meno la quota mensile del mantenimento, circa 300 euro. L’imputato da parte sua ha sempre respinto gli addebiti sostenendo che con quelle pasticche voleva solo tranquillizzare la donna per farle seguire la giusta terapia. E che non aveva mai aveva preteso rapporti sessuali da lei.