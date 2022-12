Il mondo della notte piange Roberta Tana, “creatrice” del Pineta

È morta dopo un malore improvviso, Roberta Tana, 47 anni, per anni accanto a Flavio Briatore come “hospitality manager” del Twiga e del Billionaire, nome molto conosciuto in Romagna dove il suo nome è legato, in particolare, agli anni d’oro del Pineta.

Roberta era un volto noto della movida di Milano Marittima e, non a caso, ieri sono stati diversi gli imprenditori romagnoli che hanno voluto ricordarla con grande affetto.