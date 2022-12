Operaio morto a Gatteo, ieri il presidio di fronte all’azienda “Orlandi”

“Eravamo insieme qui in Italia, è venuto qui come noi, cercava di mandare avanti la sua famiglia con quello che guadagnava”, ha raccontato. Ndiaye è arrivato in Italia 15 anni fa. Ha lasciato una moglie e due figli. Era un grande lavoratore “e una brava persona”, ha aggiunto il fratello. L’intenzione della famiglia è quello di riportare la salma in Senegal.