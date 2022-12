Scatti di Cesenatico in Geriatria a Cesena

Già da anni ArtinCounselling opera all’interno del reparto di Geriatria lungodegenza dell’Ospedale Bufalini con il progetto “Arte in Corsia di Cinzia Lissi”, che attraverso l’ascolto e gli strumenti dell’arte terapia permette ai degenti di ricevere sostegno in un momento particolarmente delicato della loro vita. Le arti visive svolgono infatti un ruolo prezioso per il raggiungimento di un maggior benessere dei pazienti, costituendo una forma di sollievo di fronte alla sofferenza e allo stress psicologico quotidiano. Sulla scia di questa positiva esperienza e da un’idea della volontaria dell’associazione Romina Bertani, è nato il progetto “Foto d’Autore”, la cui prima mostra permanente si trova presso l’Hospice di Savignano sul Rubicone. Le fotografie di questa seconda mostra, sono state collocate, nei corridoi del reparto di Geriatria lungodegenza e negli spazi dedicati ai degenti, per donare serenità agli ospiti, stimolando aggregazione e stupore.