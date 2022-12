Scuola Villamarina, nuova sala multimediale

Tra passato e futuro, un occhio alla tradizione senza però fermarsi mai. Martedì il sindaco Matteo Gozzoli è stato al Polo Scolastico di Villamarina per l’inaugurazione del tradizionale presepe realizzato da Romina Quadrelli e Gigliola Fattori. Le ideatrici e realizzatrici sono due “ex mamme” e nonostante i loro figli ormai siano cresciuti e abbiano cambiato scuola, loro non hanno perso questa bella abitudine e questo attaccamento alla scuola. Ogni anno si sforzano per arricchire la rappresentazione che quest’anno ha visto un vero e proprio restauro completo. La mattinata è stata anche l’occasione per inaugurare una nuova aula multimediale con 21 computer e 1 LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) di ultima generazione. La nuova strumentazione è a disposizione degli alunni e degli insegnanti, all’insegna di una scuola sempre più proiettata nel futuro.