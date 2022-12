Bloccata in Perù in mezzo al nulla. L’odissea di Giulia

La strada che stavano percorrendo è stata bloccata da sassi insormontabili per un 4 ruote e hanno capito senza ombra di dubbio che qualcosa non andava. Come riportato da Ansa numerosi manifestanti hanno sfilato il 10 dicembre per le strade di Lima chiedendo la liberazione dell’ex presidente Pedro Castillo dopo un presunto colpo di Stato fallito, in attesa della formazione di un nuovo governo annunciatadalla nuova presidente del Perù Dina Boluarte.

Giulia è finita nel bel mezzo di una crisi di stato. E ora l’acqua di cui dispongono sta scarseggiando. “Siamo vicino ad un paese di circa 50 abitanti e non è possibile comunicare con loro perché parlano un peruviano antico. Non ce l’hanno con noi, ma con il governo e l’intento di chi protesta è quello di fermare anche l’economia. Quindi qui è tutto chiuso, supermercati, bar e non si sono pos qui in mezzo alla natura da poter usare”.



Emblematica l’immagine postata su instagram in cui si vede una banconota buttata nel lavandono del bagno del pullman. In certe situazioni infatti anche il denaro perde il suo valore. Non aiuta a pulire i bagni o ad avere i più basilari standard di comodità e di vita.

Una disavventura che è diventata un’odissea visto che al momento Giulia è bloccata da oltre 30 ore (mentre è al telefono in Italia sono le 15 circa e in Perù le 9).

+++ GUARDA IL VIDEO +++