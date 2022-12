Il Pineta rende omaggio a Roberta Tana: “La più grande direttrice che abbiamo mai avuto”

Tra gli imprenditori della notte più colpiti dalla morte di Roberta c’è proprio Marco Amadori, patron del Pineta che con lei aveva lavorato subito dopo aver rilevato il prestigioso locale di viale Romagna: “La scomparsa di Roberta è stato un colpo durissimo per me – spiega Amadori – durante i miei primi anni al Pineta mi ero affidato alla sua esperienza e alla sua competenza e Roberta, a cui piacevano le sfide, aveva ripagato la mia fiducia con una grande dedizione al lavoro e, soprattutto, portando subito dei grandi risultati. Se oggi il Pineta è un brand conosciuto ed apprezzato in tutta Europa, il merito è di professioniste come lei che, anteponendo sempre i fatti alle chiacchiere, ha insegnato a tanti come si gestisce un locale”.