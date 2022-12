La borsa per l’allattamento Pouff è l’angolo perfetto per l’allattamento

Una borsa pouf per le mamme che allattano: perché è utile averne una in casa?

Molte neo-mamme conoscono questa soluzione grazie a conoscenti e familiari. È importante notare che un PoufSacco di questo tipo può essere utilizzato anche prima del parto, grazie alla sua capacità di confortare la parte bassa della schiena e di aiutare le mamme a rilassarsi in modo efficiente. La gravidanza è un momento spettacolare sia per la futura mamma che per il bambino, ma è anche il momento in cui si manifestano i fastidi della gravidanza, come il mal di schiena. Una poltrona a sacco è un’ottima soluzione temporanea. Una volta arrivato il parto, questa poltrona a sacco sarà utile per tranquillizzare il neonato, mentre la mamma si riposa senza doversi preoccupare di nuovo del malessere! In questo modo, la mamma potrà concentrarsi solo sul suo bellissimo fagottino di gioia!

Per molte donne, il parto comporta dolori per le settimane successive all’evento. I medici raccomandano di alleviare questi dolori prendendosi cura della propria schiena e mantenendo una posizione sicura che non sia troppo scomoda. Questo pouf è un’opzione eccellente per le mamme: fa miracoli nel sostituire altri mobili come divani o sedie rigide. Una raccomandazione che i medici danno spesso quando parlano dei sacchi per poltrone è che sono utili per le donne in gravidanza, perché sostengono il pancione e le fanno stare comode, proteggendole dallo sviluppo di problemi alla colonna vertebrale dovuti alla posizione seduta/sdraiata prolungata.