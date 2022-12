“Modifica unilaterale del contratto”: Hera, Enel ed Engie nel mirino dell’Antitrust

L’atto, tuttavia, non è una prova di colpevolezza. Le aziende, infatti, ora avranno una settimana di tempo per dimostrare, nero su bianco, la legittimità dei loro comportanti. Nel caso in cui, però, non riuscissero a dimostrare la congruità dei provvedimenti presi, gli aumenti dovranno essere cancellati e si dovrà tornare ai prezzi applicati prima del 10 di agosto.

Secondo l’istruttoria condotta dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) contro le sette imprese che dominano i servizi di forniture di energia elettrica e gas naturale, sarebbero 7 milioni i consumatori, i condomini e le piccole imprese che avrebbero subito aumenti illegittimi delle bollette dell’energia da parte di Enel, Eni, Hera, A2A, Edison, Acea ed Engie.