Nuova partnership fra Mirabilandia e le due principali catene alberghiere romagnole

“Ogni anno Club Family Hotel cerca di regalare una vacanza da sogno ad ogni famiglia che ci sceglie e per raggiungere questo obiettivo la strada è una sola: offrire una qualità elevata di servizi puntando all’eccellenza in ogni aspetto della nostra proposta di vacanza – spiega Andrea Falzaresi, titolare di Club Family Hotel – la partnership con Mirabilandia è la naturale conseguenza di questo nostro approccio: entrambe le aziende hanno come obiettivo quello di regalare esperienze indimenticabili a coloro che ci scelgono, ben consapevoli che questo risultato si può raggiungere solo con grandi sforzi ed impegno”.

“Color Holiday da sempre punta all’eccellenza proponendo non semplicemente una vacanza, ma una vera e propria ‘esperienza’ grazie all’ampia varietà di servizi offerti – aggiunge Gianluca Scialfa, titolare di Color Holiday – la partnership con Mirabilandia è perfettamente in linea con la nostra offerta turistica che fa proprio del divertimento il suo primo valore. Ci auguriamo che in futuro siano sempre di più le imprese turistiche che optino di operare in stretta sinergia, a vantaggio tanto delle stesse imprese quanto dell’intero territorio grazie al miglioramento continuo dei servizi turistici”.