Venerdì il Mamì Bistrot diventa funky con i “Cardelli Brothers”

Dopo aver affinato la loro produzione musicale grazie a progetti importanti come Funkrimini e Capofortuna, Francesco e Riccardo sono protagonisti di numerose esibizioni dal vivo e di importanti DJ Set in giro per l’Italia e non solo.

Oltre al produrre musica elettronica collaborano attivamente nella realizzazione di colonne sonore per film e documentari e oggi – dopo oltre vent’anni di esibizioni sul palco – sono considerati una delle realtà musicali più solide della riviera romagnola.