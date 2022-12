‘Il mio nome è Marco’, sabato a teatro si ricorda Pantani

Per gli amanti di Marco Pantani un appuntamento da non perdere. Sabato alle 20.30 al teatro Comunale di Cesenatico, va in scena ‘Il mio nome è Marco’, una produzione del Teatro delle Lune in collaborazione con lo Spazio Pantani.

Lo spettacolo, già tutto esaurito, è liberamente ispirato al libro ‘In nome di Marco’ di Tonina Pantani e Francesco Ceniti. Si tratta di un recital a più voci per la regia di Monica Briganti, con musiche dal vivo di Gianni Drudi, per raccontare il Pirata a partire da video e fotografie inedite concesse dalla famiglia e attraverso i racconti delle persone che lo hanno vissuto e amato.